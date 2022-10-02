تعرف على الشروط وأماكن الشقق السكنية الجديدة فى 25 محافظة .. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم تفاصيل وشروط حجز الوحدات السكنية الجديدة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع ، حيث تم بدء طرح كراسات شروط حجز أكبر طرح وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل فى 25 محافظة...15 ألف جنيه مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى و22 ألف لوحدات سكن كل المصريين ..التقديم اون لاين من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

ويتميز الطرح الجديد بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى، مما يمكن المواطنين من الانتقال فورًا إلى وحداتهم السكنية الجديدة

وتنص الشروط على ضرورة تقديم المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادرا فى عام 2022 عند سداد مقدم جدية الحجز لدى أى مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاق مستند الإعاقة ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكترونى للمشروع،

كما استعرضت النشرة أسعار النفط الخام الآجلة التي سجلت مكاسب أسبوعية بالأسواق العالمية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت 2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1%، وهو أول ارتفاع على أساس أسبوعى، وذلك منذ أغسطس الماضى، إلا أنها انخفضت خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة بلغت نحو 23 % لخام القياس العالمى برنت و25 % لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، وهي أول خسائر فصلية لها منذ أكثر من عامين.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية استقرار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1118 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

واستعرض عبد الحليم سالم اعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول أولى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والذي سينعقد بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تمت طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يضمن الحيادية الكاملة والموضوعية في تقييم المشروعات.