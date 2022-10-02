تعرف على أهم المشروعات الزراعية المنفذة فى محافظة الوادى الجديد

كتبت ــ أسماء نصار

تحتفل محافظة الوادى الجديد غدًا الإثنين، بعيدها القومي، الذى يوافق 3 أكتوبر من كل عام، تزامناً مع ذكرى وصول أول قافلة للتعمير والإستصلاح إلى المحافظة عام 1959 حيث انطلقت شرارة البدء للعمل بكل قوة وإصرار لتعمير الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة.

1- تعتبر محافظة الوادى الجديد إحدى محافظات مصر الحدودية، والتى تقع فى جنوب غرب الجمهورية.

2- أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، حيث تبلغ إجمالى مساحتها حوالى 440 ألف كم2، وعدد السكان بها حوالي: 262 ألف نسمة.

3- تعد من أهم محافظات مصر الواعدة بالاستثمار فى المجالات المختلفة وعلى رأسها الاستثمار الزراعي، والسياحي، والصناعي، نظراً لمساحتها الشاسعة وتوافر الموارد الطبيعية بها.

4- تضم 5 مراكز وهى "الداخلة – الخارجة – الفرافرة – باريس – بلاط" .

5- تنتشر فى أنحائها العديد من المناطق الأثرية التى تمثل مختلف العصور التاريخية وتعتبر من المزارات الهامة ومنها: "جبانة البجوات، معبد هيبس، معبد الناضورة، معبد الغويطة، معبد الزيان، معبد دوش" معبد بربيعة، آثار البشندي، مصاطب، بلاط الفرعونية، قرية القصر الإسلامية، مقابر المزوقة، معبد دير الحجر".

6- تشتهر المحافظة ايضا بإنتاجها الزراعى المتميز وخاصة من محاصيل القمح - المانجو – التفاح – البرسيم الحجازى – والنباتات العطرية.

7- يبلغ إجمالى الزمام المنزرع: 618 ألف فدان، كما يتنوع بها الإنتاج النباتي، والذى يشمل من المحاصيل الحقلية: القمح – الشعير – الفول البلدى – البرسيم – البصل – البنجر- الفول السودانى – الذرة – القطن – عباد الشمس – اللب – السمسم – الفول الصويا – العلف – الدخن.

8- تزرع محاصيل الخضر: الطماطم – البطاطس – الثوم – قرع العسل – الجرجير – الكوسة – البسلة – الكرنب – القرنبيط – البطاطا – الجزر – الخيار –– الشمام – البطيخ – الباميه – الملوخية – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب.

9- من محاصيل الفاكهة التى تزرعها: الموالح – العنب – المانجو – الموز – التين – الجوافة – الرمان – المشمش – الكمثرى – التفاح – الخوخ – الزيتون – اللوز – التوت – النبق – نخيل البلح، فضلا عن النباتات الطبية والعطريةومنها: شيح بابونج – حبة البركة – النعناع الشبت – البقدونس – الكمون – البردقوش.

10- يضم الإنتاج الحيوانى بالمحافظة، حوالى 111 ألف رأس ماشية، و الإنتاج الداجنى حوالى 120 مزرعة، تبلغ اجمالى طافتها الفعلية حوالي: 3.4 مليون طائر، فضلا عن انه يوجد بها حوالى 155 منحل للعسل، تنتج حوالى 99 ألف طن إجمالى إنتاج العسل.

11- تم إنشاء 15 مزرعة للاستزراع السمكى لتوفير الأسماك الطازجة لأبناء المحافظة، ومن أشهر الأسماك: البلطى – المبروكة – البوري.

12- 57 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، محطة بحوث الصحراء، محطة البحوث والتجارب الزراعية.

13- يوجد بمحافظة الوادى الجديد، العديد من المشروعات الزراعية القومية العملاقة، ومنها: مشروع إقامة منحل بالمنطقة الصناعية بالوادى الجديد، والذى يجرى حاليا الإنتهاء من انشائه على مساحة 6600، والذى يستهدف استقدام سلالات النحل مع حلول فصل الربيع، ذلك فضلا عن مشروع زراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا، والذى يضم أكبر مشتل جوجوبا بالشرق الأوسط، حيث تنتج أحد أغلى الزيوت الطبية والحيوية فى العالم والذى يدخل فى العديد من الصناعات الهامة، ومنها إنتاج زيوت محركات الطائرات.

14- تشمل المشروعات بالمحافظة ايضا: مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة، والذى يقام المشروع على مساحة 180 فدان، ويشمل: صوب زراعية منزرعة بمحاصيل: التوت – الخضراوات - النخيل، فضلا عن معامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز، ومزرعة نخيل، وثلاجات حفظ التمور وأكبر مزرعة للتمور فى العالم لزراعة 2.5 مليون نخلة لأصناف مطلوبة فى الخارج .

15- مشروع استصلاح وزراعة 21 ألف فدان بالفرافرة، والذى يأتى ضمن المشروع القومى لإستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية الكاملة للمشروع، تزرع بالمحاصيل المختلفة، و تشمل 16 ألف فدان رى محورى + 5 آلاف رى بالتنقيط.