تعرف على أهداف لجان أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب ــ محمد الأحمدى

نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أسقفية الخدمات العامة كان أول أسقف لها الأنبا صموئيل عام 1962 ليمر على إنشائها هذا العام 60 عاما، وتعاقب عليها العديد من الأساقفة حتى وصلنا إلى الأنبا يوليوس الآن.

وخلال السطور التالية ننشر أهداف برامج أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية.

1 - يهدف برنامج الرعاية الصحية الأولية بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية إلى مساعدة المجتمعات المستهدفة على أن تصبح أكثر صحة وإنتاجية.

2 - تهدف برامج التعليم إلى تعليم الكبار وتمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمى والثقافى المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم، وبرنامج تحسن جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسى.

3 - يهدف برنامج التنمية الاقتصادية إلى تحسن مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومساعدة الشباب لحصول على وظائف مناسبة.

4 - يهدف برنامج التنمية الريفية إلى تحسن الإنتاج الزراعى والحيوانى لرفع مستوى معيشة المزارعين.

5 - يهدف برنامج البيئية إلى نشر الوعى بأهمية الحفاظ علي البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ علي البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

6 - يعمل برنامج تنمية الطفولة المبكرة على توفير فرص التعلم للأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية للأطفال والتى تقود إلى تنمية روح الإبداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

7 - يهدف برنامج الشباب إلى تمكين الشباب القبطى من العمل بشكل فعال فى كنيستهم ومجتمعهم.

8 - يهدف برنامج تمكين المجتمع والاستدامة إلى بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة على تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعزز استدامه التنمية بالمجتمعات.