اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:20 م
أكرم القصاص
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تشييع جثمان معلم توفى فى طابور صباح أول يوم دراسى بشمال سيناء

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:00 م
تشييع جثمان معلم توفى فى طابور صباح أول يوم دراسى بشمال سيناء المعلم المتوفى
شمال سيناء - محمد حسين

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شيع المئات من أهالى مركز وقرى غرب مركز بئر العبد، جثمان السيد محمد حسن حسين، أخصائي الصحافة بمدرسة رمانة التجارية بإدارة بئر العبد التعليمية، والذى توفى اليوم فى طابور الصباح بعد الانتهاء من إلقاء كلمته فى طابور الصباح فى اول يوم دراسى بالمدرسة.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم  وفاة المعلم ونقلت عزاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لأسرة المعلم الراحل السيد محمد حسن حسين أخصائي الصحافة بمدرسة رمانة التجارية بإدارة بئر العبد التعليمية والذي وافته المنية اليوم الأحد الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٢م بمقر عمله .
 
وأوضح بيان تعليم شمال سيناء أن وزير التعليم أناب وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لتقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم.

شمال سيناء

التربية والتعليم

سيناء

وفاه معلم



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