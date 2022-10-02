اليوم السابع
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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:13 م
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا البحرى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 500 شاحنة و 433 سيارة .
 
شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 240 شاحنة و 412 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 260 شاحنة و 21 سيارة  . 
 
ومن المقرر أن تغادر من ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل،  كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية"وصول وسفر"، للسفينتين سينا وعمان  كما استقبل ميناء السويس السفينة sea wave1 قادمة من جدة بعدد 412 سيارة بوزن 1000 طن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 960 راكب بموانيها.
 
 
 

 


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