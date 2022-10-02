تحرير 6 محاضر بيئية ومخالفات روث الخيول وعربات الحنطور بشوارع الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات مكثفة لمكافحة مخالفات الخيول وعربات الحنطور، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وفى هذا الصدد وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمشاركة المقدم عبد الحميد فرحات، استهدفت شارع الشيخ حفني بحي وسط، بناءً على شكوى واردة من رئيس حي وسط بشأن تضرر أهالي المنطقة المعنية من وجود حيوانات وعربات حنطور وروث حيوانات مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة.

وعلى الفور قامت الحملة بالمعاينة على الطبيعة وتلاحظ وجود 4 خيول وعربات حنطور وانتشار الروث بصورة بشعة، ثم توجهت الحملة إلى منطقة الحمام وتلاحظ وجود عدد 2 من الخيول وعربة حنطور وكمية كبيرة من روث الخيول بالطريق العام، واستكملت الحملة مهامها بالتوجه إلى منطقة حي شمال لمتابعة شكوى واردة من رئاسة الحي بشأن تضرر الأهالي من مخلفات ذبح الدواجن ببعض حاويات القمامة وتم التنبيه على محلات ذبح الدواجن.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 2 ميزان حساس وتحرير عدد 6 محاضر بيئة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك بالحملة أيمن حسين رئيس منطقة وسط، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطئ، وسعيد هاشم مشرف البيئة، وأحمد أنور مشرف حي وسط.



مخالفات الخيول وعربات الحنطور بشوارع مدينة الأقصر



رصد مخالفات روث الخيول بشوارع مدينة الأقصر



مخالفات روث الخيول وعربات الحنطور بشوارع مدينة الأقصر