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تحرير وضبط 198 محضرا ومخالفة فى حملات مرافق بشوارع مدينتى أرمنت والأقصر.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:29 م
تحرير وضبط 198 محضرا ومخالفة فى حملات مرافق بشوارع مدينتى أرمنت والأقصر.. صور تحرير وضبط 198 محضر ومخالفة فى حملات مرافق بشوارع مدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة  أرمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المدينة، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والتعديات، استهدفت شوارع مركز ومدينة أرمنت ونجحت في تحرير 111 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين ووفقاً لتعليمات اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لإدارة شرطة المرافق بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام.

 

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير المحاضر والمخالفات الآتية:- (23 محضر إشغال – 9 محاضر نظافة عامة – 27 محضر مضبوطات متنوعة - 6 محاضر باعة جائلين - ضبط 4 ميكروفون تسبب إزعاج – 3 محاضر لمقاهي – 43 محضر إزالات إدارية)، حيث أشرف على أعمال الحملة نقيب محمد فتحي بالاشتراك مع مسؤولي مجلس مدينة أرمنت.

 

وفى نفس السياق شنت شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، وذلك بقيادة اللواء الدكتور على الشرابى رئيس استهدفت مناطق سوق الصنايع وسوق أبو الجود وشارع يوسف حسن وشارع المحطة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال و4 محاضر باعة جائلين، و23 محضر مضبوطات متنوعة، و7 محاضر نظافة عامة، وضبط 3 ميكروفون تسبب إزعاج، و32 محضر إزالات إدارية، وذلك بإشراف النقيب على شيحه، والنقيب الشاذلي صابر بالإشتراك مع مجلس المدينة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع إستمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

تحرير وضبط 198 محضر ومخالفة فى حملات مرافق
تحرير وضبط 198 محضر ومخالفة فى حملات مرافق

 

جانب من حملات مرافق بشوارع مدينة أرمنت ومدينة الأقصر
 حملات مرافق بشوارع مدينة أرمنت ومدينة الأقصر

 

جانب من حملات المرافق بشوارع الأقصر
جانب من حملات المرافق بشوارع الأقصر

 

حملات مرافق بشوارع مدينة أرمنت ومدينة الأقصر
حملات مرافق بشوارع مدينة أرمنت ومدينة الأقصر

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