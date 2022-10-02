تامر نبيل عميداً للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتور تامر نبيل وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للقيام بعمل عميداً للكلية.

واستقبل رئيس الجامعة الدكتور تامر نبيل لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد في إداراته للكلية مشيراً إلى أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أيقونة جامعة قناة السويس وأحد ثمار تعاونها الفعال مع الجانب الصينى برؤية تحمل تطوير التعليم الفني ليتواكب مع التوصيف الحديث له ،ولخدمة منطقة المشروعات القومية والتنموية الجديدة التى تتم بالإسماعيلية الجديدة ، مطالباً بالعمل على تطوير الكلية ودعم الجانب العملي الذى يمثل 60 % من الدراسة بها.

يُذكر أن دكتور تامر نبيل حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية عام 1997 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف "الأول على الكلية الفنية العسكرية" ، حاصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية من رئيس الجمهورية تقديراً لتفوقه ،تم تعيينه معيداً بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الفنية العسكرية من 1997 إلى 2003 ، ثم مدرس مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بالكلية الفنية العسكرية من 2003 إلى 2010 فمدرس مساعد بكلية الهندسة بالجامعة الروسية من 2010إلى 2011 ، ثم مدرس مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة قناة السويس من 2012 إلى 2014 ليتدرج بالكلية من مدرس بقسم الهندسة الميكانيكية من 2014 إلى 2020 إلى أستاذ مساعد بالقسم وصولاً إلى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية من 2020 إلى 2021 لينتقل إلى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للعمل وكيلا لشئون التعليم والطلاب من فبراير 2021 إلى صدور قرار تكليفه للقيام بعماده الكلية .