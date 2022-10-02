تأجيل محاكمة 17 مستريحا في أسوان لجلسة 6 نوفمبر المقبل

قنا - صابر سعيد

قررت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة 17 مستريحا من مستريحي محافظة أسوان إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل.

ونظرت محكمة قنا الإقتصادية 17 قضية لمستريحي أسوان، من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح ماشية وسيارات، وطاهر الحصاوي مستريح الماشية بتهمة الاستيلاء على أموال من المواطنين.

ويواجه محمود فتحي النجار تهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين عن طريق تجارة السيارات على أن يقوم بشراء السيارات من المواطنين بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي لكن يدفع ثمنها بعد 3 أشهر من عملية الشراء.