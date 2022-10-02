بورسعيد تزرع الرمان بإنتاجية تصل 150 كيلو من الشجرة الواحدة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

الفواكه عديدة ولكلٍ منها فائدة، ولكن فاكهة الرمان تجمع بين العديد من الفوائد التي يحتاجها الإنسان في كافة مراحله العمرية، ففيه الصحة الجيدة للقلب، هذا بالإضافة إلى مذاقه الرائع الذي يحبه الأطفال والكبار على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أشار المهندس الزراعي محمد زكريا النجار، مدير مركز الزراعة بمديرية الزراعة في بورسعيد، إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالرمان في بورسعيد تتراوح ما بين 25 إلى 30 فدانا، منتشرة في أراضي الجنوب.

وأوضح "النجار"، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتواجد في الفدان الواحد حوالي 150 شجرة، وتبلغ إنتاجية الشجرة الواحدة من 100 إلى 150 كيلو في الموسم الواحد مما يدل على ارتفاع الإنتاجية الفدان بأراضي بورسعيد.

وأكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل َزارة الزراعة ببورسعيد، أنه بالإضافة إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية في بورسعيد، إلا أننا بدأنا منذ سنوات قليلة في زراعة الفاكهة والخضروات على الرغم من صعوبات التربة التي نواجهها.

وأوضح مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أن أنواع الرمان عديدة، لكن الأنواع التي يجرى زراعتها في بورسعيد معظمها "وندرفل" والقليل من "الرمان المنفلوط"، لافتاً إلى أنه يتم معالجة الأرض بشكل جيد مع نهاية كل موسم حتى نخرج بهذا الشكل الرائع.

وأضاف "عطيه" في تصريحاته مع "اليوم السابع"، أن كل هذا نتاج نجاح جهود الدولة في تحويل الأراضي ببورسعيد من أراضي الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي، وأصبحت المحافظة تتميز بزراعات لم تكن موجودة من قبل.

وأشاد الدكتور حسني عطية، بمجموعة المهندسين العاملين في أراضي جنوب بورسعيد لتميزهم في التعامل مع الأرض ذات الملوحة العالية، حيث إنهم يقومون بنشر شئ يشبه البوتاسيوم بعمل على زيادة الانتاجية في الفدان الواحد.

وأشار وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، إلي أنه من المعجزات في أرض جنوب محافظة بورسعيد، أن نقوم بزراعة الرمان، حيث إن الأراضي كان بها صعوبة كبيرة لملوحتها العالية في تربتها التي تحول دون زراعة هذا المحصول.

وأضاف الدكتور حسني عطيه، أنهم يقومون بتحميل محصول الباذنجان في الأراضي بين اشجار الرمان استغلالاً لكل المساحات الموجودة بالأرض، حيث يتم زراعة نوع عالي الجودة يطلق عليه "سواد الليل".

وأوضح عدد من مزارعي أراضي جنوب بورسعيد، أنه يتم حصاد الرمان بشكل مختلف عن باقي الخضروات والفاكهة، حيث له مقص معين يتم حصاده به من الأشجار وبطريقة قض مخصصه لذلك حتى لا تتلف الثمرة.

أظهرت العديد من الدراسات فوائد الرمان، لا سيما دوره في الحفاظ على سلامة القلب والشرايين، حيث يُعد الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي يقدم العديد من الفوائد، تعرف على فوائد الرمان في الآتي:

1. تعزيز صحة الفم والأسنان

يُعد الرمان جيد لصحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة، كما أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الرمان يوميًا لأربعة أسابيع يُقلل من مسببات أمراض الفم، ويُقلل من مستوى تراكم البلاك على الأسنان، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان التي تساهم في منع تجمع البكتيريا في الفم.

2. جيد لصحة القلب

يُساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.

3. المساهمة في الوقاية من السرطان

يُعد الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا.

4. المساهمة في الوقاية من فقر الدم

إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مُساهم في الوقاية من فقر الدم (Anemia) الناتج من نقص الحديد.

5. المساهمة في تعزيز نضارة البشرة

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضًا في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.