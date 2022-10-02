اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

برهم صالح يتسلم رسالة خطية من ماكرون تؤكد دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:31 م
برهم صالح يتسلم رسالة خطية من ماكرون تؤكد دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق الرئيس العراقى يستقبل سفير فرنسا لدى بغداد
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلّم رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس العراقى، الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي إريك شوفالييه الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس العراقى مقرونة برسالة خطية متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة والسيادة، إلى جانب دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق، فيما حمّل الرئيس العراقى، السفير الفرنسي، تحياته وتقديره إلى الرئيس ماكرون.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة.

 

 

 


اخبار العراق

الرئيس العراقى

برهم صالح

رئيس جمهوريه العراق

الرئيس الفرنسي

ايمانويل ماكرون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة