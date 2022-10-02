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بدء جلسة محاكمة 17 مستريحًا من أسوان في جنايات قنا الاقتصادية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:36 ص
بدء جلسة محاكمة 17 مستريحًا من أسوان في جنايات قنا الاقتصادية محكمة قنا - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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بدأت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 17 مستريحا، من بينهم قضية مستريح السيارات بأسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في محافظة أسوان، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتنظرت محكمة قنا الإقتصادية  17 قضية لمستريحي أسوان، من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح مواشي وسيارات، وطاهر الحصاوي .

ويواجه محمود فتحي النجار، تهمة الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المواطنين عن طريق تجارة السيارات على أن يقوم بشراء السيارات من المواطنين بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي وأوهمهم يدفع ثمنها بعد 3 أشهر من عملية.

 

 

 

 

 

 


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