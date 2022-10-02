بدء جلسة محاكمة 17 مستريحًا من أسوان في جنايات قنا الاقتصادية

وتنظرت محكمة قنا الإقتصادية 17 قضية لمستريحي أسوان، من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح مواشي وسيارات، وطاهر الحصاوي .

ويواجه محمود فتحي النجار، تهمة الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المواطنين عن طريق تجارة السيارات على أن يقوم بشراء السيارات من المواطنين بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي وأوهمهم يدفع ثمنها بعد 3 أشهر من عملية.