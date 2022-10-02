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ومحاضرة تعريفية لعميدة الكلية..

بالبلالين والبونبونى.. إعلام القاهرة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:12 م
بالبلالين والبونبونى.. إعلام القاهرة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد.. صور طلاب كلية الإعلام
كتب ـ محمد صبحى

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نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب الجدد، واستقبلت الكلية الطلاب بتعليق "بلالين" فى ساحة الكلية مع توزيع كارت وبونبونى على الطلاب الجدد بالكلية.

وحرصت الدكتورة حنان جنيد  عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة على استقبال الطلاب حيث تم تنظيم محاضرة لعميدة الكلية داخل 3 مدرجات بالكلية لإلقاء محاضرة تعريفية الطلاب.

ورحبت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالطلاب الجدد، وقدمت التنمية بمناسبة انطلاق العام الدراسى الجديد.

واستعرضت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة نظام الدراسة بالكلية، والأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية بالكلية، مؤكدة على أهمية اشتراك الطلاب فى الأنشطة كونها تساهم فى بناء الطالب.

البلالين
البلالين

 

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

 

طلاب الجامعة
طلاب الجامعة

 


التعليم العالى

اعلام القاهرة

العام الدراسى الجديد

حنان جنيد

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