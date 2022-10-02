باريس تدين "أعمال عنف" ضد سفارتها فى بوركينا فاسو

أدانت باريس ما وصفته بـ"أعمال العنف" ضد السفارة الفرنسية لدى بوركينا فاسو، داعية كل الجهات المعنية لضمان أمنها، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان السبت: "ندين بأشد العبارات العنف ضد نفوذنا الدبلوماسي في بوركينا فاسو".

وأضافت "أي هجوم على سفارتنا غير مقبول وندعو الجهات المعنية إلى ضمان أمنها وفق الاتفاقيات الدولية".

هاجم محتجون غاضبون السفارة الفرنسية في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، اليوم السبت، بعد أن اتهم أنصار قائد الانقلاب الجديد فرنسا بإيواء الرئيس المؤقت الذي تمت الإطاحة به.

وأضرم متظاهرون في بوركينا فاسو النيران في مبنى تابع للسفارة الفرنسية، احتجاجا على "التدخل" الفرنسي في الشؤون الداخلية لبلادهم، رغم نفي باريس للأمر.

وأظهر مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين ومعهم مشاعل خارج مقر السفارة الفرنسية.

وأظهرت صور أخرى جزءا من المجمع الذي يضم السفارة تشتعل فيه النيران.