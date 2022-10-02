انطلاق معرض دار الكتب والوثائق القومية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر.. صور

كتب ـ لؤى على

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضورالدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فعاليات معرض الكتاب لمطبوعات دار الكتب والوثائق القومية، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمدينة نصر.

أوضح الدكتور محمد المحرصاوى، أن المعرض والذي يقام لأول مرة هذا العام في مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بحرم الجامعة بمدينة نصر؛ يستهدف إعادة بناء وعي الشباب بالأحداث التاريخية ممثلة فيما يعرض من وثائق تاريخية هامة تؤرخ أحداثا سجلها التاريخ بأحرف من نور لمسيرة الوطن ورموزه التاريخيه، ولتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب، وإصدرات المنظمة بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، وذلك في إطار بدء الموسم الثقافي للعام الجامعي الجديد 2022 /2023.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المعرض إقبالا كبيرا من الطلاب من مختلف الجنسيات، وذلك نظرا لتنوع المعروض من الكتب المختلفة في شتى المجالات العلمية ، و بتخفيضات تصل إلى 50% .

وتشارك المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمجموعة من الإصدارات العلمية فضلا عن مشاركة (مجلة نور) للأطفال، بمجلتي نور ونور الصغير بإصداراتها ومطبوعاته المختلفة الدينية والتعليمية بتخفيض 50% طوال فترة المعرض والذي تستمر فعالياته حتي الأربعاء ٥ من أكتوبر.



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