اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر تعميم مفهوم مدن التعلم بأسوان بحضور وزير التنمية المحلية غدا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:45 م
انطلاق مؤتمر تعميم مفهوم مدن التعلم بأسوان بحضور وزير التنمية المحلية غدا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
أسوان - عبد الله صلاح

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تنطلق بمدينة أسوان، غدا الاثنين، فاعليات مؤتمر تعميم مفهوم مدن التعلم كمحرك للتنمية المستدامة فى مصر بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجارى.

ويشهد المؤتمر، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بجانب كوكبة من محافظى ومنسقى المحافظات المشتركة بمنظومة مدن التعلم، بالإضافة إلى رؤساء جامعات أسوان والوادى الجديد.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أسوان أصبحت نموذجاً يحتذى به لباقى المحافظات فى أنشطة وبرامج مدن التعلم لخبرتها فى هذا المجال، وباعتبارها من أفضل مدن التعلم على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المؤتمر وورشة العمل تهدف إلى رفع الوعى ببناء مدن التعلم، كما أنه سيكون منصة هامة لتبادل ونقل الخبرات وأفضل الممارسات، بجانب تطبيق أساليب التعليم الجيد والشامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة 2030 وضمان تعزيز فرص التعلم للجميع.

 

 


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