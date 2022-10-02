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انطلاق الدراسة بـ 1200 مدرسة فى محافظة بنى سويف.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:47 ص
انطلاق الدراسة بـ 1200 مدرسة فى محافظة بنى سويف.. صور انطلاق الدراسة بجميع المراحل التعليمية داخل بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تنطلق الدراسة اليوم الأحد، داخل 1200 مدرسة بجميع المراحل التعليمية داخل محافظة بنى سويف، بصورة كاملة بعدما بدأت الدراسة أمس السبت داخل 124 مدرسة.

وأكد محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، أن 1200 مدرسة جاهزة فى استقبال ما يزيد عن 767 ألف و650 طالبا وطالبة في مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي، بواقع (436 ألف و770 طالباً في 628 مدرسة ابتدائي، و196 ألف و121 في 436 مدرسة إعدادي، و20 ألف في 21 مدرسة تجريبي، و50 ألف في 85 مدرسة ثانوي عام، و31 ألف و469 طالباً في 28 مدرسة للتعليم الفني الصناعي، و12 ألف و482 في 6 مدارس للتعليم الزراعي، و20 ألف و809 طالباُ في 16 مدرسة للتعليم التجاري.
 

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