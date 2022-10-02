انتظام الدراسة والتزام طلاب الأزهر بالزى الموحد بمعهد بنين نجع حمادى الإعدادى

قنا- صابر سعيد

شهد معهد بنين نجع حمادى الأزهرى، انتظامًا فى الدراسة باليوم الثانى من قبل الطلاب مع الالتزام بالزى المدرسى الموحد لطلاب الصفوف من المرحلة الإعدادية، وذلك بعدما رسم طلاب المعهد الثانوى للبنين بالأمس لوحة فنية على أرض طابور المعهد بالتزامهم بالزى المدرسى الجلباب والعمامة الحمراء، فى مشهد بديع احتفى به الجميع.

واستقبل معلمى المدرسة الطلاب بالتهنئة وتهنئة أولياء أمورهم بالعام الدراسى الجديد، وحرص الطلاب على تحصيل العلم والاستفادة من علوم المدرسة وتكليل مجهودهم بالنجاح فى نهاية العام الدراسى.

وكان قد احتفى رواد التواصل الاجتماعى بصور طلاب المعهد الأزهرى التى وصفوها باللوحة الجميلة على أرض الطابور، وسط التزام من الطلاب بالزى الموحد الأزهرى والعمامة الحمراء للصف الثانوى.

واستقبلت معاهد أزهرية بقنا التلاميذ والطلاب بتوزيع هدايا وبالونات لرسم البهجة على وجوههم فى أول يوم دراسى للعام الجديد، كما وزعت أدوات مدرسية مجانية للصف الأول الابتدائى لتحفيزهم وتشجيعهم على الذهاب إلى المدرسة.



انتظام طلاب الاعدادية بمعهد بنين نجع حمادي



طلاب الأزهر



طلاب معهد بنين نجع حمادي بقنا



معهد بنين نجع حمادي الاعدادي





