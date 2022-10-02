انتظام الدراسة بكليات جامعة قناة السويس من اليوم الأول.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت قيادات جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة العام الدراسي الجديد بتحية العلم.

وأكد رئيس الجامعة، انتظام العملية التعليمية بالجامعة منذ اليوم الأول، مُطالبًا طلابه بالالتزام بالحضور والانتظام فى المحاضرات إلى جانب ممارسة الأنشطة الطلابية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجامعة وذلك حرصا على سلامتهم.

جاء ذلك أثناء تواجد رئيس الجامعة اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر لمتابعة بدء الدراسة بكلية التربية الرياضية يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة .

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه ، الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، حيث قام رئيس الجامعة بإداء مراسم تحية العلم بمشاركة 1050 طالب وطالبة بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر ".

ووجه الدكتور ناصر مندور كلمة ترحيب بالطلاب متمنياً عام دراسى سعيد ملئ بالاستفادة العلمية والأنشطة الطلابية مشيراً إلى أن طلاب التربية الرياضية ممثلين وبقوة كافة الأنشطة الطلابية واللقاءات القمية فهم مثل لكل طالب بالجامعة في الانضباط والالتزام واللياقة وتميز الأداء.

ثم تقدم رئيس الجامعة والنواب تحية العلم والتمام بمشاركة وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كلية التربية الرياضية أحدى الكليات المهمة بالجامعة على رغم أنها حديثة النشأة إلا انها أصبحت شريك أساسى فى كل الاحتفالات الكبرى التى تتم بالجامعة .



جانب من بداية العام الجامعى الجديد



بداية العام الجامعى الجديد



جانب من بداية العام الجامعى الجديد



