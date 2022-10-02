انتظام الدراسة بكافة مدارس شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت اليوم الدراسة فى الانتظام بكافة مدارس شمال سيناء، وشهدت المدارس مبكرا توافد الطلاب على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بشمال سيناء.

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدارس المحافظة يبلغ عددها 652 مدرسة مقيد بها عدد 120 ألفا 228 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9 آلاف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية.

أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

وأشار أنه تم توفير 10 أتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش الي مدارس مراكز الشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة.