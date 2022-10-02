انتظام الدراسة بكافة مدارس شمال سيناء.. صور

بدأت اليوم الدراسة فى الانتظام بكافة مدارس شمال سيناء، وشهدت المدارس مبكرا توافد الطلاب على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بشمال سيناء.
أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدارس المحافظة يبلغ عددها 652 مدرسة مقيد بها عدد 120 ألفا 228 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9 آلاف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية.
أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.
وأشار أنه تم توفير 10 أتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش الي مدارس مراكز الشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة.
وتفقد مدراء الإدارات المدارس لحضور طابور الصباح مبكرا، وفى مركز بئر العبد أعلن سالم عابد في كلمته الصباحية أثناء حضوره لطابور الصباح، على انتظام الدراسة، وأنه تجرى متابعة سير العملية التعليمية والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي، للتعامل الفورى مع أي معوقات والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب، كما هنئ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد والترحيب بالطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، كما تم توزيع أعلام الجمهورية علي الأطفال بمناسبة شهر أكتوبر شهر الانتصارات العظيم .
كما أكد عابد، على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم مع التأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب.
وشدد عابد، على المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه والعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .
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