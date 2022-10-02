اليوم العالمي للا عنف.. الأمم المتحدة تؤكد دعوتها لثقافة السلام والتسامح

كتبت : هند المغربي

أكدت الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، أن إرساء ثقافة السلام واللا عنف والتنمية المستدامة من أهم أولويات اليونسكو، ويعد التدريب والبحث في مجال التنمية المستدامة من بين الأولويات، وكذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومهارات العلاقات السلمية، والحكم الرشيد، ومنع الصراع وبناء السلام.

جاء ذلك في إطار احتفال الأمم المتحدة اليوم الأحد باليوم العالمي للا عنف، والذي يوافق الثاني من شهر أكتوبر كل عام، والذي خصص ليوافق يوم ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة الاستقلال الهندية ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 61/271 المؤرخ 15 يونيه 2007، الذي نص على إحياء تلك الذكرى، فإن هذا اليوم هو مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور، ويؤكد القرار الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف.

ومن جانبه نشر وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية أناند شارما قراراً بشأن اليوم الدولي في الجمعية العامة باسم الدول التي تساهم في طرحه وعددها 140 دولة، وهذا العدد الكبير من الدول يشارك في تقديم القرار والتنوع يعبر عن الاحترام العالمي المتبادل للمهاتما غاندي.

وعبر عن اللاعنف، مقتبساً من أقوال "المهاتما غاندي" "إن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية، يبعد عن سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".