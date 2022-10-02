اليوم.. إعلام القاهرة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية

كتب ــ محمد صبحى

تنظيم كلية الإعلام ب جامعة القاهرة اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد الكلية، حفل استقبال الطلاب الجدد بساحة الكلية.

ويأتى تنظيم الحفل ضمن فعاليات جامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد ، ويتم استقبال الطلاب بالكلية مع تنظيم عدة فعاليات لاستعراض الأنشطة الطلابية .

ويتولى الطلاب القدامى تعريف الطلاب الجدد بالبرامج الدراسية والأقسام وأيضاً بالأنشطة الطلابية داخل الكلية .

وانطلق أمس السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة البوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.