اليوم السابع
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اليوم.. إعلام القاهرة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:00 ص
اليوم.. إعلام القاهرة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تنظيم كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد الكلية، حفل استقبال الطلاب الجدد بساحة الكلية.
 
ويأتى تنظيم الحفل ضمن فعاليات جامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد ، ويتم استقبال الطلاب بالكلية مع تنظيم عدة فعاليات لاستعراض الأنشطة الطلابية .
 
ويتولى الطلاب القدامى تعريف الطلاب الجدد بالبرامج الدراسية والأقسام وأيضاً بالأنشطة الطلابية داخل الكلية .
 
وانطلق  أمس  السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة البوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
 
وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
 
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
 

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