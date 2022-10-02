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اليوم.. إطلاق المؤتمر الدولى الخامس لجامعة الأزهر حول التغيرات المناخية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:00 ص
اليوم.. إطلاق المؤتمر الدولى الخامس لجامعة الأزهر حول التغيرات المناخية جامعة الأزهر
كتبت ــ منال العيسوي

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تطلق جامعة الأزهر، اليوم الأحد، المنتدى الدولي الخامس حول التغيرات المناخية تحت عنوان "دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.
 
وتدعو  جامعة الأزهر، خلال المنتدى، إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم.
 
جدير بالذكر، أن المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، ينعقد  قبل 34 يوما  من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.
 
 
 
 

قمة المناخ

التضامن الاجتماعي

جامعة الأزهر

مؤتمر شرم الشيخ

مؤتمر المناخ



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