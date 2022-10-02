اليوم السابع
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لإنشاء منطقة حماية حول محطة زابورجيا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:33 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لإنشاء منطقة حماية حول محطة زابورجيا رافاييل جروسي
وكالات

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رجحت المنظمة الدولية للطاقة الذرية، أن يجرى رئيس الوكالة رافاييل جروسي، محاولات في موسكو وكييف الأسبوع المقبل بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.


وأكدت المنظمة مواصلة جروسي مشاوراته والجهود الأخرى الرامية إلى الاتفاق علي منطقة أمن نووي وإلى تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.


كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسين قد حذر في وقت سابق، من أن الوضع في محطة زاباورجيا الأوكرانية "يتدهور أكثر" في حين اتهم الأوكرانيون روسيا بقصفها مرة أخرى.


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