الوادي الجديد تنظم احتفالية في إطار ملتقى التمور بحضور وفد وزاري ودبلوماسي

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، احتفالية كبرى بمقر قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة ضمن فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ولفيفٌ من المحافظين السابقين، وعددٍ من السفراء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسادة ضيوف المحافظة لتلبية الدعوة، مُشيرًا إلى أهمية هذا الملتقى في دعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة.

من جانبهم، أشاد الوزراء بالجهود المبذولة لتنمية المحافظة، مؤكدين ما لمسوه من طفرةٍ حقيقية تعكسها المشروعات الضخمة التي أقيمت على أرض المحافظة في السنوات الأخيرة؛ بفضل دعم القيادة السياسية.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، استقبل وفد الوزراء والمحافظين على رأسهم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، ولفيف من المحافظين السابقين وسفيري موريتانيا والسنغال،في مستهل زيارتهم للمحافظة للمشاركة بفعاليات الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2022 بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي الثالث والستين. وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

و تفقد الوفد مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه كأول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويتم ربطه إلكترونيا بالحي الحكومي،و المقرر إفتتاحه بداية العام المقبل. كما قاموا بزيارة حديقة 30 يونيو وغرس نخلة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة بالمحافظة والتي تم الإنتهاء من زراعة المليون الأولى منها حتى الآن. .