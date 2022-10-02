النيابة تأمر بدفن جثة سيدة صدمتها سيارة خلال عبورها الطريق فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حادث تصادم، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.