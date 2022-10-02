المشدد 3 سنوات لشقيقين لاتجارهما فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، بمعاقبة المتهم "أ.م" وشقيقه"ح.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشاه، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاه، مفادها قيام المتهم وشقيقه بالاتجار فى الحشيش ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 30 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح نارى بحوزتهما ،وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.