المستشار النمساوي: نسعى لتطوير أمن الطاقة وإنهاء الاعتماد على روسيا

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الأحد، سعي بلاده إلى تحرير نفسها من الاعتماد على روسيا وتطوير أمن الطاقة لديها.



وقال نيهمر - في كلمته خلال الاحتفال بمرور 120 عاما على مولد ليوبولد فيجل أول مستشار للنمسا بعد الحرب العالمية الثانية - "إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على حالة التوافق السياسي والدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الحرب الجائرة الراهنة"، مشددا على أن أوقات الأزمات الحالية تتطلب تنسيقا دوليا رفيع المستوى، نظرا لأنها تكشف نقاط الضعف.



وأضاف: "النمساويون يعيشون في أوقات أزمة ذات أبعاد جديدة.. ونجد أنه بعد ثلاث سنوات من أزمة الجائحة اندلعت أزمة الحرب، وهو الشيء الذي لم يكن بإمكاننا تخيله وأصبح حقيقة واقعة"، لافتا إلى أن لهذه الأزمة عواقب ونتائج كثيرة، حيث أظهرت الاعتماد بشكل كبير على روسيا في مجال الطاقة.. متابعا: "لذا، يجب على النمسا التخلص من هذا الاعتماد".



كما شدد المستشار النمساوي أنه من المهم أيضا في أوقات الأزمات تطوير قدرات دفاعية ضد الدعايات السياسية الكاذبة، وضد أولئك الذين يحتقرون ديمقراطية أوروبا ويريدون تدميرها، على حد تعبيره.