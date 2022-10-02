المرور تحرر 25 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 96401 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 25698 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1847 مخالفة السير بدون تراخيص و5 دراجات نارية مخالفة و27 مخالفة موقف عشوائى و10 مخالفات شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية