المحكمة الدستورية الروسية تصادق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا

وقالت المحكمة الدستورية الروسية - في بيان، اليوم الأحد، "إن اتفاقات انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى الاتحاد الروسي تتماشى مع دستور البلاد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب المحكمة الدستورية بمراجعة دستورية اتفاقيات قبول هذه المناطق الأوكرانية في قوام روسيا ، بعد توقيعه عليها في حفل أقيم في قصر الكرملين.