"المجلة العلمية" بإعلام القاهرة تحتل المركز الثالث فى معايير اعتماد معامل "Arcif"

كتب محمد صبحى

تقدمت الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد الكلية بالتهنئة لكلية الإعلام و الدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ، وللمشرفين علي المجلة وهيئة تحريرها بالإنجاز الجديد من مؤسسة "أرسيف" وحصولها على معامل اعتماد جديد يعبر عن جدارتها فى نشر البحوث المعتمدة ، واحتلت المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان المركز الثالث علي مستوي مجلات كلية الإعلام ، بعد مجلتي المجلة المصرية لبحوث الإعلام أولاً ،والمجلة المصرية لبحوث الرأي العام ثانياً .

يذكرأنه نجحت " المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان " الصادرة عن جامعة القاهرة ، كلية الإعلام ،قسم العلاقات العامة والإعلان في تحقيق معايير اعتماد معامل " ارسيف Arcif " المتوافقة مع المعايير العالمية ،والتي يبلغ عددها (32) معياراً ،ووفقاً للتقرير السنوي للمجلات للعام 2022 ، حصلت المجلة علي ترتيب متقدم في تخصص الإعلام والإتصال من إجمالي عدد مجلات (22) متخصصة علي المستوي العربي ،وأن معامل ارسيف قام بدراسة وفحص بيانات ما يزيد عن (5100) مجلة علمية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من (1400) هيئة علمية في (20) دولة عربية .