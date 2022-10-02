المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعامل، لاتجاره بمخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12808 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1560 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع ح"، 37 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أحرز أداة "كاتر"، مما يستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض "كاتر"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، قبل ترويجها علي عملائه بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.