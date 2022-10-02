الكويت: الحكومة تتقدم باستقالتها لولى العهد

إيمان حنا

استقبل ولى عهد الكويت، اليوم الأحد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث تقدمت الحكومة باستقالتها رسميا، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تنفيذا لنص المادة 57 من الدستور التي تنص على انه "يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس السبت استقالتها، فى اجتماع استثنائى عقده الشيخ أحمد نواف الأحمد.

وتبدأ القيادة السياسية المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء مجالس الوزراء السابقين لتسمية رئيس الوزراء خلال المدة الزمنية بالترتيبات ذاتها التي نص عليها الدستور تمهيدا لترشيح الوزراء ومن ثم إعلان الحكومة الجديدة في خطوات دستورية نموذجية تحسب للقيادة السياسية.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس، أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 الجاري، وقرر رفعه إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن 6 أيام فقط متبقية لإعلان التشكيل الجديد، لافتة إلى أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون بنهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.