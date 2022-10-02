الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى يعلن إطلاق "إكسترا لايف" قريبا

كتب سمير حسنى

أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إطلاق "إكسترا لايف" قريبا.

وكان "الطاهري"، قد كشف تفاصيل الشبكة الإخبارية التى أطلقتها الشركة المتحدة، موضحًا أن القرار جاء بناءً على قدرة الشركة لإنتاج منصات إخبارية مختلفة ذات شخصيات وأهداف مختلفة.

وقال الطاهرى إنه بناءً على هذا القرار تمت إجراءات التطوير فى فضائية "إكسترا نيوز"، بالإضافة إلى التجهيز حاليًا لـ"شبكة القاهرة الإخبارية"، لافتًا إلى أن "إكسترا نيوز" تعكس كل ما يجرى على أرض مصر، بينما "القاهرة الإخبارية" معنية بكل ما يدور فى الإقليم، ولكنها تصدر من أرض مصر.