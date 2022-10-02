اليوم السابع
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القس أندريه زكى يشارك فى تكريم راعى الكنيسة الإنجيلية العربية بكاليفورنيا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 05:00 م
القس أندريه زكى يشارك فى تكريم راعى الكنيسة الإنجيلية العربية بكاليفورنيا الدكتور القس أندرية زكى
كتب ـ محمد الأحمدى

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شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، اليوم الأحد، فى الاحتفال بمرور 40 عامًا للدكتور القس هشام كامل، خادمًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية "وتيير كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربى، وعدد من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمته فى الاحتفال، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس هشام كامل وعائلته وشعب الكنيسة الإنجيلية العربية بكاليفورنيا، بمرور 40 عامًا على خدمته راعيًا للكنيسة، وقال: "أعتز كثيرًا بمشاركتي اليوم في احتفال تكريم الدكتور القس هشام كامل، والذي تربطني معه علاقة طويلة تمتد لعقود من الخدمة، فهو راعٍ محب ومخلِص لخدمة كلمة الله في كل مكان يتواجد فيه".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكى: "الحياة الدينية حياة تقوى ومثابرة وكفاح، ومؤسسة علي كلمه الله، والخدمة الحقيقية أساسها العلاقة الصحيحة مع الله".

وأنهى رئيس الإنجيلية بمصر، أول أمس، زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو، بعد مشاركته في المجلس الدولي لرابطة الكنائس البروتستانتية "CPCE" في أوروبا، ومن المقرر أن تستمر جولة رئيس الطائفة الرعوية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، لزيارة عدد من الكنائس الإنجيلية العربية في عدد من الولايات الأمريكية يلتقي خلالها قادة وقسوس وخدام الكنائس الإنجيلية.

الدكتور أندرية زكى
الدكتور أندرية زكى

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

 


الطائفه الانجيليه

الكنيسه الانجيليه

اندريه زكى

كاليفورنيا



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