القبض على مسجل خطر أصاب عاطلا بطلق نارى وتسبب فى ترويع المواطنين ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، أصاب عاطلا بطلق نارى، وتسبب في ترويع المواطنين بمدينة بنها، وجرى نقله للمستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، يفيد نشوب مشاجرة بين عاطلين وإصابة أحدهما بطلق نارى.

بإجراء التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، تبين نشوب مشاجرة بين مسجلين خطر وإصابة أحدهما بطلق نارى، مما تسبب في ترويع المواطنين بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد الخولى معاون رئيس المباحث، من ضبط المتهم ويدعى "عمرو.ب"، عاطل، وضبط السلاح النارى المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.