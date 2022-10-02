القبض على عنصر إجرامى بحوزته كمية من الحشيش في طنطا

الغربية عادل ضرة

تمكن العقيد كمال عبد الرؤوف رئيس مباحث شرطة النقل والمواصلات بطنطا، والقوة المرافقة له، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات، وعليها صندوق بداخله 240 طربة حشيش، تزن 24 كيلو جرام بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بورود مذكرة محررة بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطل له معلومات جنائية أثناء عبوره من المعدية التي تربط بين منطقتي العجيزي والمقابر مستقلا دراجة نارية بدون لوحات وبحوزته 240 طربة حشيش تزن 24 كيلو جرام بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.