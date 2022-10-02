القبض على عاطل انتحل صفة محصل وسرق ربة منزل تحت تهديد السلاح بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من إلقاء القبض على عاطل انتحل صفة محصل وسرق مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول من ربة منزل من داخل شقبتها بدائرة المركز عقب تهديدها بسلاح أبيض.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بتقدم ربة منزل ببلاغ أفادت فيه تعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح تم تحديد المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد حمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامة طنطاوى مفتش مباحث قسم ثان سوهاج بتقدم المدعوة فايزة ج وربة منزل وتقيم دائرة القسم ببلاغ أفادت فيه بحضور أحد الأشخاص لشقتها بالطابق الثاني وإدعائه بأنه محصل الغاز ومطالبتها بقيمة الفاتورة وحال دخولها لإحضار المبلغ، دخل وهددها بسلاح أبيض وسرقة 300 جنيه، وهاتف صغير الحجم.

تم وضع خطة بحث هادفة توصلت التحريات إلى صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتم استهداف المتحرى عنه وتبين أنه أحمد ح ح ح عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في " 5 " قضايا ما بين سرقة بالإكراه وأقراص مخدرة وسلاح أبيض آخرها قضية سرقة بالإكراه".

تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول وسلاح أبيض " مطواه " وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة تم تحير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.