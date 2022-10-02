الفصول كاملة العدد.. انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد - تصوير محمد الحصرى

وسط حالة من الفرحة، انتظم طلاب محافظة الجيزة، في فصولهم الدراسية، بأول يوم دراسي لهم، حيث خرج الطلاب متوجهين إلى المدارس باكرا، حريصين على أداء مراسم طابور الصباح من ترديد للنشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

وانطلق صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد لمختلف المراحل التعليمية في جميع مدارس محافظة الجيزة، حيث توافد الطلاب برفقة أولياء أمورهم في أجواء مبهجة؛ احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، على تفقد عدد من المدارس أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب أول أيامهم في العام الدراسى، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على انتظام الدراسة، وضرورة متابعة مديري الإدارات التعليمية والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي، للتعامل الفورى مع أي معوقات، والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز والأحياء والجهات المعنية.

كما أكد المحافظ، على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم خاصة ببعض المدارس الواقعة بنطاق شارع الهرم وما يشهده من أعمال غلق لتنفيذ الخط الرابع من المشروع لمترو الأنفاق وما يستوجب عبور الطلبة في حرم آمن مع التأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب.

وشدد المحافظ، على المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافه العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق و خزانات المياه والعمل علي ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب إنتهاء اليوم الدراسي والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.