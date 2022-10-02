الفرق المصرية تواصل أعمال تطوير كورنيش غزة ضمن منحة مصر لإعمار القطاع.. صور

كتب أحمد جمعة

تواصل الفرق الهندسية المصرية أعمال التطوير منطقة كورنيش بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بحسب ما أكدته وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية اليوم الأحد.

كان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، قد كشف تطورات العمل بالمدن السكنية المصرية في القطاع، ومشروع توسعة شارع الرشيد في مخيم الشاطئ غربي المدينة.

وقال سرحان، في حوار صحفي: إن العمل في المدن السكنية المصرية يسير بانتظام، وانتهينا من إنشاء بعض العمارات وتبقت لها مرحلة التشطيب"، وأضاف "أما العمارات الأخرى تتفاوت فيها نسبة البناء"، متوقعًا الانتهاء من المشروع بالكامل منتصف عام 2023 المقبل.

وحول موعد بدء التسجيل للاستفادة من الشقق، أوضح سرحان أن الوزارة ستطلق رابط تسجيل للمواطنين مطلع العام المقبل، حسب معايير معينة.

وبالنسبة لسير العمل في مشروع الكورنيش شمال القطاع، أفاد المسؤول الفلسطيني بأن العمل يسير بصورة جيدة، مبينًا أن الإنجاز وصل إلى نسبة تقارب الـ70%، وتابع، "يتم حاليًا رصف الشوارع في المنطقة ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزًا بشكل كامل مطلع العام المقبل".

وبيّن أن "ما يتم العمل فيه حاليا هو مرحلة أولى من المشاريع المصرية، وننتظر اللقاء مع المسؤولين المصريين للتفاهم على المراحل المقبلة".

وتحدث وكيل وزارة الأشغال في غزة عن مشروع إقامة الكوبري في منطقتي الشجاعية والسرايا بمدينة غزة، لافتًا إلى أن البدء بالمشروع بحاجة إلى توافق مع السكان، مشيرا إلى وجود موافقة مصرية على المشروع، مضيفًا أننا نعمل على إنضاجه بالتوافق مع المواطنين للانتقال إلى إعداد المخططات.

وبشأن مشروع توسعة شارع الرشيد جنوب غربي مخيم الشاطئ، قال سرحان: "إننا بصدد الانتهاء من إعداد الدراسات للمنطقة وتخصيص أراض للمؤسسات الحكومية والتواصل مع المواطنين لإبلاغهم بالتعويض المقدر لهم".

ومضى قائلا:" سنبدأ خطوات عملية قريبا"، موضحًا أن التنفيذ يبدأ حينما يتم الانتهاء من تعويض المواطنين بالمنطقة لإزالة وفتح الشارع".