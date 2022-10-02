العيون الساهرة تحمي الطلاب في أول أسبوع دراسة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

نفذت أجهزة وزارة الداخلية، الخطط الأمنية الشاملة، التى أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمنى والمرورى بكافة المحاور والميادين والطرق المهمة، وتكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتقديم المساعدة للطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن مواصلة تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية.

وقادت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية لاسيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد.