العثور على جثة مُسن مجهول الهوية أمام نادٍ رياضي في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عُثر بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، على جثة مُسن مجهول الهوية أمام ناد في نطاق حي الشرق، حيث تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالعثور على جثة مُسن مجهول الهوية أمام ناد فى نطاق حي الشرق، فانتقلت قوات الشرطة ورجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحته.

حُرر محضر بالواقعة وجاري التحري حول ملابسات الواقعة وهوية الشخص المتوفي، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.