الصرف الصحى بالإسكندرية تعلن ختام أعمال المحاكاة لمياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

اختتمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال المحاكاة بالمناطق والميادين الحيوية والهامة والتي بدأت يوم الأحد الماضي 25 سبتمبر بنفق قناة السويس ونفق منشا وأمام كارفور بمنطقة وسط وكوبري المندرة وأمام الشيراتون وأمام وردة العصافرة بمنطقة منتزه ثان ونفق محمد نجيب ونفق سيدي بشر بمنطقة منتزه أول وكوبري كليوباترا وكوبري الناموس وكوبري حجر النواتية بمنطقتي وسط وشرق.

وتقوم شركة الصرف الصحي قبل بداية موسم الأمطار بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والأحياء والمرور بمحاكاة لمياه الأمطار في المناطق والميادين الحيوية، وذلك بالدفع بسيارات لضخ المياه بكميات كبيرة وقياس مدي استيعاب الشنايش والشبكات.

وتأتي أعمال المحاكاة في ختام استعدادات الشركة لموسم الشتاء والتي تشمل اعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمجمعات والبيارات ثم أعمال تطهير المصارف والمصبات وأعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.