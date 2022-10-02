اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب فى مخلفات أخشاب خلف محطة وقود بالشرقية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:33 ص
السيطرة على حريق نشب فى مخلفات أخشاب خلف محطة وقود بالشرقية حريق- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بمخلفات أخشاب خلف محطة وقود بالمجاورة 32 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق خلف محطة وقود بالمجاورة 32 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء فيما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمخلفات أخشاب خلف محطة وقود بالمجاورة 32 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتم السيطرة على النيران واخمادها، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر فى الأرواح أو صابات، وجارى اتباع الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

 

 

 


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