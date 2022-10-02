السفارة الروسية فى اليمن تدعو إلى تنشيط الحوار مع المبعوث الأممي فى اليمن

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عبرت السفارة الروسية في اليمن عن قلق موسكو من غياب تقدم في تمديد الهدنة التي ينتهي سريان مفعولها اليوم، داعية أطراف النزاع إلى تنشيط الحوار مع المبعوث الأممي الخاص من أجل التوصل إلى اتفاق حول تمديد الهدنة.



وأوضح بيان للسفارة أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القائم بالأعمال في السفارة الروسية باليمن، يفجيني كودروف أكد الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص، مشيرا إلى الفوائد الملحوظة التي أتت بها الهدنة بالنسبة لليمنيين والأمن الإقليمي على حد سواء.



وشدد على أن تمديد الهدنة يهدف إلى تحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن عن طريق المفاوضات.



ومن المقرر أن تنتهي اليوم الهدنة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي بعد أن صمدت لمدة 6 أشهر إثر دخولها حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.