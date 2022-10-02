السجن 6 سنوات لعاطل تسبب فى عاهة مستديمة لسائق توكتوك بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل محمد السعيد بعيص، والمستشار باسل حسن السيد علي والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد، بالسجن غيابيا 6 سنوات للمتهم" ال.ع م"، لاتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة، لسائق توكتوك والتعدي على آخر .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13883 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على سائق توكتوك وأخر بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه حال سير المجني عليه" س.م.ع"'سائق توكتوك برفقته أحد أصدقائه " ي.ال.أ" فؤجي بالمتهم ال.ع.م " بالتعدي علي المجني عليه سائق التوكتوك، مستخدما سلاح أبيض مطوة تخلف عنها إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة بالنخاع الشوكي بعد قطع في الاوتار، مما تسبب في شلل في الطرفين السفلين، ثم تعدي بالضرب علي المجني عليه الثاني، وذلك بسبب خلافات سابقة مع سائق التوكتوك، وفر هاربا وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة، قررت إحالته المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.