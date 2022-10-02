السجن 15 سنة لشاب هدد فتاة بنشر مقاطع فيديو لها على "فيس بوك" بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، المتهم" ا.ا." بالسجن 15 سنة، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ن.ا"، وذلك بنشر صور لها ومقاطع فيديو وابتزازها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل دفع 500 ألف جنيه له بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور خاصة بها ومقاطع فيديو وابتزازها مقابل دفع 500 ألف جنيه له، وبعد تقنين الإجراءات تبين صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.