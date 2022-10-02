السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.م" و"ع.م" و"م.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "م.ح" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهمين وقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء واستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته تحت تهديد السلاح وفروا هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.