السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين بسبب حيازتهما كمية من الحشيش في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من ع.م.ع" و "ي.م.ف"، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9462 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من ع.م.ع" و " ي.م.ف" بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ,فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم ، وعقب تواجدهم فتم ضبط المتهم الأول حاملا حقيبة سوداء قبل محاولة هروبه ، وبتفتيش الحقيبة تبين أنها تحوي علي عدد 154 قطعة حشيش وسلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهتهم اقرو بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم ,وتحرر محضر بالواقعة, وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ,التي أصدرت حكمها علي المتهمين .