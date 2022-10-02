السجن المشدد 10 سنوات لصاحب محل خردة لحيازته 50 لفافة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني زهرة رئيس المحكمة ،بمعاقبة المتهم " م.ف.ح" صاحب محل خردة، بالسجن المشدد 10 سنوات ،وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 10938لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهم " م.ف.ح"، صاحب محل خردة بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ، فانتقلت الي مكان تواجده قوة أمنية، وتم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته عدد 50 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول و ،بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.